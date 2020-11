Questionado no Liverpool, Firmino é decisivo na seleção brasileira

Na noite dessa sexta-feira (13), a seleção do Brasil recebeu a Venezuela, no Morumbi, e venceu pelo placar mínimo de 1 a 0. O único gol brasileiro veio do oportunismo de Roberto Firmino, que, mesmo não jogando como centroavante, apareceu na pequena área para completar o lance. No momento em que o atacante do Liverpool passa por questionamentos no clube inglês, ele mostra que ainda pode render em sua função de origem.

Firmino vive um momento delicado no Liverpool. Em 12 jogos, somando todas as cometições da atual temporada, o brasileiro balançou as redes apenas uma vez e deu duas assistências. Por outro lado, ele vê o recém contratado Diogo Jota assumir certo protagonismo. O gajo participou de 11 jogos, e marcou sete gols.

Porém, sua importância para Tite não pode ser menosprezada. Nessa sexta-feira, o camisa 20 do Brasil balançou as redes e chegou a nove gols pela seleção após a Copa do Mundo de 2018. Esse número o iguala a Gabriel Jesus como maior artilheiro do Brasil no período pós-Copa.

Firmino jogou 230 minutos nas eliminatórias para a Copa de 2022, nesse período ele marcou três gols e deu uma assistência. Em seis jogos disputados nas eliminatórias para a Copa de 2018, ele tinha marcado apenas um gol. Tais números mostram o quão importante ele se tornou para os planos de Tite no Brasil.

Nessa noite, mesmo não sendo escalado como centroavante - papel que ficou relegado a Richarlison -, Firmino deu mostras que pode ser o homem decisivo em campo. Fora o gol, que não tinha grande grau de dificuldade para a finalização, o atacante foi responsável por uma das poucas boas chances de gol do Brasil no jogo.

Em uma jogada que lembrou seus melhores tempos no Liverpool, Firmino recebeu a fora da grande área, virou e arriscou um bom chute, que foi defendido, com certa dificuldade, por Fariñez.

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, que recentemente 'cornetou' Tite pela pouca utilização de Fabinho na seleção, dessa vez poderá tirar boas lições do treinador do Brasil.

Isso porque Firmino vive um momento de contestação. A chegada meteórica de Diogo Jota já fez boa parte da imprensa inglesa e até alguns torcedores pedirem que Diogo Jota, pela sua maior efetividade diante do gol, tomasse o lugar de Firmino.

Klopp, porém, parece entender diferente. No último jogo da Premier League em que os Reds enfrentaram o Manchester City, Firmino e Diogo Jota saíram jogando como titular. O quarteto da frente foi completado pelos intocáveis Salah e Mané. Com Firmino jogando mais atrás, na função de um 'camisa 10', o treinador alemão tenta entender a melhor forma de voltar a ter o melhor do atacante brasileiro, tão fundamental para os últimos vitoriosos anos do time de Merseyside.

Firmino deve ter mais uma chance como titular do Brasil no duelo contra o Uruguai, pela quarta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A partida acontece na terça-feira (17), no estádio Centenário.