Quimicão? Camp Neo? Neo Quimica Arena já tem apelidos

O Corinthians anunciou o novo nome de sua arena nos primeiros minutos desta terça-feira, 1 de setembro, data do aniversário do clube. O estádio agora se chama Neo Química Arena. Um dos maiores acordos de naming rights do país, o estádio em Itaquera terá o nome da empresa farmacêutica pelos próximos 20 anos.

Porém, não demorou muito para que os corintianos e os torcedores rivais apelidassem o estádio. Uns exaltaram a nova parceira, enquanto outros tiraram sarro do novo nome.

Se antes a Arena Corinthians era chamada de "Santiago Bernaleste", brincadeira com a região de São Paulo que o estádio se localiza e o estádio do Real Madrid, agora é a zueira é com o estádio do Barcelona. A Neo Química Arena virou Camp Neo.

Alguns torcedores até pediram, em tom de brincadeira, que Camp Neo fosse o nome oficial da arena em Itaquera.

Outros corintianos brincaram com o fato da Neo Quimícia ser uma empresa farmacêutica e fizeram ligações inusitadas com a medicina.

Os torcedores rivais também entraram na brincadeira e já apelidaram o estádio, pejorativamente, de "Quimicão", um trocadilho com "que micão". Também houve brincadeiras relacionado o nome do estádios à medicamentos.

Há também quem prefira apelidar a arena com referências ao bairro de Itaquera, onde ela está localizada.