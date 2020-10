Rabiot, do ódio ao amor pela França

Quando Adrien Rabiot se recusou ficar entre os reservas da França para a Copa do Mundo de 2018, sua carreira internacional parecia condenada. Essa decisão lhe custou voltar aos planos e ficar na mira de Noël Le Graët.

O presidente da Federação Francesa de Futebol criticou várias vezes a sua atitude e trocou declarações com Véronique Rabiot, mãe e representante do jogador, quando tentaram retomar contatos para o seu regresso.

Segundo o dirigente, a mãe de Rabiot vinha sabotando o retorno dele, mas negava qualquer tipo de contato. Uma tensão vivida no início do ano que com a pandemia e a volta do futebol começou a ir relaxando.

Assim, até agosto passado, ele entrou para o time de Didier Deschamps após seu bom final de temporada com a Juventus. Ele não jogava pela França desde 27 de março de 2018, contra a Rússia, e em 5 de setembro voltou contra a Suécia.

Rabiot jogou 90 minutos contra os suecos, foi reserva contra a Croácia e voltou a jogar agora. O contato com dois casos positivos de COVID-19 o impediu de estar presente no duelo com a Ucrânia, mas chegou a tempo de jogar de novo todos os 90 minutos contra Portugal.

Não é apenas que ele esteja de volta após o episódio anterior à Copa do Mundo na Rússia, é que também foram superadas algumas desavenças com a Federação que não eram nem de longe algo simples. Em meses, Adrien Rabiot passou do ódio ao amor pela França.