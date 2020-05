Rabiot retorna a Turim cheio de ironia... e seus dias podem estar contados

Adrien Rabiot continua pulando de controvérsia para controvérsia. O talentoso meio-campista, que tem sido mais notícia por sua vida extra-esportiva do que por seu futebol, respondeu às críticas de 'La Stampa' na primeira pessoa.

"Quando você percebe que foi o seu último dia de... greve", ele postou no Instagram cheio de ironia, para sugerir que o meio havia inventado o motivo de sua demora em retornar a Turim.

No entanto, na Itália ainda está claro que Adrien Rabiot tem seus dias contados na Juventus. O francês, que chegou com custo zero e tem um ótimo salário, continua soando forte para ir ao Manchester United ou Everton.

Sua mãe, Veronique, agente e conselheira, continua a administrar a carreira do jogador com mão de ferro, que começará a tropeçar se deixar a 'Vecchia Signora' depois de apenas um ano no time.

Rabiot chegou a Turim no verão de 2019 e jogou apenas 24 jogos, começando em apenas 16 partidas, antes da paralisação do futebol. Sua bagagem era de zero gols e zero assistências.