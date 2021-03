'RAC1': 50 milhões de euros podem anular as eleições do Barça

Apesar de Joan Laporta estar exultante por ter vencido as eleições para a presidência do Barça no dia 7 de março, a verdade é que o advogado catalão vive alguns dias mais do que complicados devido ao procedimento que o impede de assumir definitivamente a presidência do clube: o endosso.

A princípio, o catalão tinha previsto apresentar esta terça-feira os 124 milhões de euros que são necessários (15% do orçamento) para serem investidos, mas as últimas informações sugerem que quem foi presidente da entidade entre 2003 e 2010 não terá tudo isso no prazo pretendido.

De acordo com o que Ernest Folch indicou em 'RAC1, ainda faltaria para Laporta 50 dos 124 milhões e ele estaria incansavelmente buscando o apoio de vários empresários catalães para chegar a esse valor mais do que necessário.

A informação indica que eles deveriam colocar valores entre seis e 12 milhões e, dessa forma, entrariam no conselho diretor do clube. Além disso, Laporta tem outro problema com a pessoa que seria o substituto de Jaume Giró.

Segundo a própria emissora, Eduard Romeu, vice-presidente da companhia elétrica Audax Renovables, também está tendo dificuldades de última hora para fazer parte do Conselho e sua entrada estaria paralisada, fazendo com que Laporta não possa contar com os bens pessoais de Romeu para endossar o montante que falta.

Isso significa que Joan enfrenta horas decisivas para seu futuro como presidente do Barcelona. E é que, se não obtiver o dinheiro e apresentar o aval antes de quarta-feira, as eleições das quais saiu vitorioso serão declaradas nulas.