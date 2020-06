'RAC1': sete casos positivos de COVID-19 no Barça

Uma revelação importante foi oferecida pelo programa 'Tú Diràs' do 'RAC1'. O Barcelona teria chegado a ter até sete casos positivos para COVID-19 nos primeiros testes realizados no início da pandemia, semanas antes do início do treinamento.

As informações oferecidas garantem que o teste foi realizado no início da pandemia e foi realizado um exame de sangue quando se observou que havia até cinco jogadores e dois membros da equipe técnica com casos positivos.

Isso colide com a versão oficial do clube e da LaLiga, pois relataram que a equipe do Barça não teve nenhum resultado positivo nos testes que foram realizados.

Todos eles eram assintomáticos e foram capazes de levar uma vida normal em casa. Mais de dois meses após a pandemia, eles estão totalmente recuperados e puderam treinar desde o primeiro dia após terem passado na quarentena.

A fonte acima mencionada também assegura que existe uma preocupação entre os serviços médicos do clube de que esses cinco jogadores sejam mais propensos a lesões por terem passado pela doença.

A equipe catalã continua a se preparar para o retorno à competição, o que fará em Mallorca. Na sessão de segunda-feira, Samuel Umtiti conseguiu se juntar ao grupo, até então ausente devido a lesão.