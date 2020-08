'RAC1': Barça contratará apenas se conseguir vender jogadores

A crise do coronavírus afetou fortemente a economia dos clubes de futebol, que estão tentando criar as melhores estratégias para conseguir contratar grandes nomes para a próxima temporada.

Um dos clubes mais afetados é o Barcelona que tinha em mente fazer várias contratações de renome neste verão, mas o COVID-19 parece ter arruinado o planejamento da entidade catalã.

Os nomes de Lautaro e Neymar soaram fortemente em Barcelona para impulsionar o projeto da equipe, mas agora a realidade econômica fez da equipe liderada por Josep Maria Bartomeu um giro de 180º em sua estratégia para a temporada 2020-21.

Segundo o 'RAC1', o Barça não tentará contratar nenhum jogador de outro clube, a menos que primeiro consiga vender um dos jogadores localizados na rampa de saída de Camp Nou.

As informações indicam que as contas do clube não permitem nenhum investimento, por menor que seja, se o dinheiro não tiver entrado na caixa antes para obter liquidez instantânea.

Essa medida drástica teria sido comunicada à secretaria técnica e à gerência esportiva pelo próprio presidente do clube após consulta à área econômica da entidade.

Portanto, se o Barça não colocar jogadores no mercado, a equipe 'culé' será muito parecida com a desta campanha, exceto no caso em que, como Willian, os jogadores acabem chegando com a 'carta de liberdade'.