'RAC1': Messi diz a Koeman que se vê mais fora do que dentro do Barcelona

Segundo informações divulgadas por 'RAC1', o esperado encontro entre Leo Messi e Ronald Koeman já ocorreu e não deixou boas expectativas para o Barcelona. Em meio a rumores de uma possível saída, o jogador fez um intervalo em suas férias para se reunir nesta quinta-feira com novo treinador.

A rádio afirma que o craque argentino comunicou ao técnico que não vê um futuro claro dentro do Camp Nou na próxima temporada. Além disso, teria garantido que, neste momento, se vê mais fora do que dentro do clube, embora esteja ciente das dificuldades que terá para sair do Barcelona devido às suas condições contratuais.

A informação do veículo catalão ainda acrescenta que o contato com a diretoria resultou na mesma resposta que vinha sendo divulgada: os dirigentes repetiram a fala de que o jogador segue vinculado ao Barcelona e tem um contrato em vigor até junho de 2021.

O clube se nega a falar sobre a conversa desta quinta-feira entre jogador e técnico, mas confirmou o encontro e disse considerar uma reunião normal entre atleta e treinador.

Além disso, o Barcelona mantém sua postura de que continua contando com Messi para se manter à frente da equipe como líder tanto em campo como no vestiário.

O craque segue em silêncio desde a eliminação histórica com derrota por 8 a 2 diante do Bayern de Munique. As especulações que indicam a saída do argentino apontam a Inter de Milão como o possível destino de Messi.