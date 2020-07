'RAC1': reunião de emergência entre Bartomeu e Setién

A tensão não tem fim no Camp Nou. Após as declarações de Luis Suárez na derrota para o Celta em Vigo e as imagens entre Leo Messi e Eder Sarabia, agora foi a vez de uma reunião de urgência entre o presidente e o treinador da equipe.

De acordo com a 'RAC1', Josep Maria Bartomeu se reuniu de forma emergencial com Quique Setién na casa do treinador. Um encontro taxado como 'informativo' pela citada fonte.

Bartomeu teria mostrado o seu apoio pessoal a Setién, que parece ter perdido créditos nos últimos dias. Os últimos resultados fizeram a equipe perder a liderança.

Ainda de acordo com a publicação, também estavam na casa de Sétién a alta cúpula azulgrana: Eric Abidal, diretor esportivo; Javier Bordas, diretor; e Òscar Grau, CEO do clube.

Quem não esteve presente foi Eder Sarabia. O segundo treinador voltou a ser notícia por suas atitudes no banco, embora dessa vez, o grande personagem foi Messi.