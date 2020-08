VÍDEO: após derrota, Rafael Vaz quer dar "resposta" no clássico

O Fortaleza visitou o Goiás nessa quarta-feira pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro e volta para casa com mais três pontos graças a gols de Wellington Paulista, Bruno Melo e Yuri César. O time da casa descontou com Jefferson.

A primeira vitória fez o time de Rogério Ceni chegar a 4 pontos e ocupar a 15ª colocação. Com jogo a menos, o Goiás tem apenas um ponto e é o 19º na tabela. Confira no vídeo a entrevista do zagueiro Rafael Vaz, que projeta uma reação no fim de semana.

No próximo domingo, Goiás e Atlético fazem o clássico estadual. O Fortaleza volta a campo na quinta-feira, em São Paulo, contra o Corinthians.