VÍDEO: bastidores do primeiro treino de Rafinha Alcântara no PSG

Nos últimos instantes da janela de transferências, foi confirmada uma das principais operações, envolvendo dois dos maior clubes europeus. Rafinha trocou o Barcelona pelo PSG, que pagará três milhões de euros em variáveis.

O brasileiro de 27 anos, irmão de Thiago Alcântara, assinou contrato válido até 30 de junho de 2023 e já concedeu sua primeira entrevista como jogador do time francês

No vídeo acima, você confere os bastidores do primeiro treino do meia brasileiro no clube francês.