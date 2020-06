Rafinha comanda goleada do Celta sobre o Alavés

Rafinha demorou 86 segundos entre seus dois gols marcados ainda na primeira etapa do jogo contra o Alavés neste domingo. Com um jogador a mais em campo, o time da casa começou o segundo tempo vencendo por 4 a 0.

O primeiro dos gols do brasileiro teve passe de Denis Suárez e acabou com um belo chute de fora da área com a perna esquerda, superando o voo do goleiro adversário e colocando a bola no ângulo.

O meia voltaria a balançar a rede adversária 86 segundos depois, levando o placar a 4 a 0 com um novo golaço. Após cruzamento, a zaga afastou de cabeça para o alto e Rafinha pegou de primeira da entrada da área.

Com esses dois gols, o jogador igualou o número que somava ao longo desta temporada. Entre problemas físicos e da equipe, pouco conseguiu render nas 22 partidas disputadas - sendo 19 como titular.

O placar foi aberto com Murillo e Aspas antes da expulsão de Martín Aguirregabiria em uma falta em Rafinha.. No segundo tempo, Santi Mina e Nolito completaram a vitória.