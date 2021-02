Rafinha disputou apenas 20 minutos com Pochettino

A situação de Rafinha vai se complicando no Paris Saint-Germain. O brasileiro se converteu no jogador menos aproveitado por Mauricio Pochettino desde a sua chegada ao Parque dos Príncipes.

O meia de 27 anos tem 919 minutos em campo até aqui, divididos em 18 jogos oficiais, sendo dez deles como titular, onde deu quatro assistências.

Números que nem se comparam aos 2.140 minutos e os 30 jogos disputados na temporada passada com a camisa do Celta de Vigo, onde atuou por empréstimo antes de retornar ao Barcelona.

Mesmo sem ser titular absoluto com Thomas Tuchel, o brasileiro entrava nos planos do alemão para reforçar o seu setor de meio de campo.

Mas desde a chegada do treinador argentino ao time de Paris as oportunidades ficaram ainda mais escassas. Ao ponto do brasileiro disputar apenas 20 minutos em 2021.