Rafinha diz que Ribery, Neuer e Vidal "sabem tudo" do Flamengo

Rafinha foi um dos grandes reforços do Flamengo. Com muitos anos de Europa no curriculo, o lateral dividiu o vestiário e fez amizades com grandes jogadores do cenário internacional.

Em uma entrevista aos canais do Flamengo, o experiente jogador falou sobre os ex-companheiros do Bayern de Munique, como Ribery, Neuer e Vidal.

"Dia sim, dia não a gente está sempre conversando. A gente passa mais tempo no clube do que com nossas famílias. Mantenho contato com eles e todos eles sabem tudo do Flamengo. Quando tem jogo, me mandam mensagens, eles até se interessam pelo assunto", disse.