No último dia 13/12, o PSG recebeu o Lyon e perdeu por 1 a 0 graças ao gol de Tino Kadewere aos 35 minutos em jogo válido pela 14ª rodada da Ligue 1.

No vídeo acima, você confere um trecho da entrevista com Rafinha, onde ele fala sobre a derrota sofrida pelo seu time, atualmente em 3º lugar atrás do Lille e do Lyon (líder).