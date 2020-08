Lateral do Flamengo diz que é incabível cobrar resultados do treinador Domènec Torrent com poucos dias de treinamento e pede paciência para torcida rubro-negra que time irá recuperar desempenho apresentado nos últimos anos. Flamengo estreou com derrota de 1 a 0 para o Atlético-MG no Campeonato Brasileiro.