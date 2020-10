Rafinha revela apreensão com transferência 'em cima da hora'

Nos últimos instantes da janela de transferências, foi confirmada uma das principais operações, envolvendo dois dos maior clubes europeus. Rafinha trocou o Barcelona pelo PSG, que pagará três milhões de euros em variáveis.

O brasileiro de 27 anos, irmão de Thiago Alcântara, assinou contrato válido até 30 de junho de 2023 e já concedeu sua primeira entrevista como jogador do time francês.

"Para mim é uma alegria imensa, eu tinha muita vontade quando surgiu a possibilidade e a oportunidade e a verdade é que poder realizar este momento é incrível. Com o nervosismo que representa no último dia assinar com um clube deste tamanho, passei o dia um pouco mal, mas com um final muito feliz", comemorou

É assim que ele se definiu em sua apresentação: "Sou um jogador muito polivalente, meio-campista com chegada na frente, mas espero que as outras pessoas me definam mais do que eu".

Rafinha chega para integrar um grupo com alguns colegas que já conhece bem. "Tenho vários amigos aqui, tanto Marquinhos como Neymar e Icardi, que sempre me falaram muito bem deste clube", disse.

Assista ao vídeo acima o depoimento do meio-campista brasileiro em seu dia de apresentação no Paris Saint-Germain.