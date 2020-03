Rafinha revelou por que Vidal foi ao Barça

O Bayern de Munique se recuperou e mantém vivas as opções de conseguir o título da Liga e da Champions após o adeus de Niko Kovac. O alemão-croata fracassou após um ano e meio, período em que manteve uma guerra dialética com um ex-jogador como Rafinha.

O lateral-direito, agora no Flamengo, atacou várias vezes Kovac e nesta semana fez novamente em uma entrevista para o 'Bild', onde revelou suas divergências com o treinador e o acusou de ser culpado por pesos pesados terem saído do clube.

"Pedi que ele me liberasse em 2018 porque ele tinha uma oferta do Bayer Leverkusen. Ele me disse 'fique, eu preciso de você!'. E então ele quase não me deu oportunidades na segunda metade da temporada", criticou Rafinha.

E continuou: "Eu respeito Kovac, mas garanto que, se tivesse sido diferente, todos poderíamos permanecer na equipe: Arjen Robben, Frank Ribery, James Rodriguez, Mats Hummels, Renato Sanchez, Arturo Vidal e eu".

"Isso poderia ter acontecido, mas tudo chegou ao fim com Kovac", disse Rafinha, revelando que o adeus de históricos ou referentes foi uma decisão direta de Niko Kovac, substituido por Hans-Flick no meio da temporada.