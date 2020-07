'RAI': Barça quer mandar Griezmann para a Juve

Não será um verão tranquilo para Antoine Griezmann. O fato de Setién sentenciá-lo ao banco o colocou diretamente na janela de transferências.

Da Itália, eles garantem que a Juventus poderia ser seu próximo destino. O Barça teria oferecido ao clube de Turim a possibilidade de contratar o atacante.

De fato, de acordo com a RAI, ambas as entidades já estariam no processo de negociação. O jornalista Paolo Paganini garante que, além de uma quantia indeterminada, o Barcelona estaria interessado em incluir Douglas Costa e Rabiot na operação. Ele quer os dois no Camp Nou para o próximo ano.

A mídia italiana garante que o bom relacionamento que a Juventus e o Barcelona mantêm logo após a troca Pjanic-Arthur levaria a entidade catalã a pensar na possibilidade de enviar Griezmann para a Serie A.

De qualquer forma, a Juve não é a única equipe que parece querer Griezmann. United, City e PSG já perguntaram ao Barça sobre ele. A estes, devemos acrescentar o Arsenal que, de acordo com o 'Daily Express', estaria disposto a oferecer vários jogadores para conquistar o 'Pequeno Príncipe'. A batalha está chegando pelos serviços do francês.