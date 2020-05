Raí critica Bolsonaro e se opõe ao retorno imediato dos jogos

Bolsonaro "está no limite, muitas vezes, de irresponsabilidade quando contraria todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS)", disse o ex-jogador do Paris Saint-Germain em entrevista no portal 'GloboEsporte'.

Raí afirmou que, se o presidente perder a "governabilidade", ele quer e espera que "renuncie" para evitar um julgamento político com a finalidade de impeachment no Congresso.

"O foco deve ser a pandemia de coronavírus", que no Brasil já deixa 5.466 mortes e 78.162 casos confirmados depois de dois meses desde a primeira infecção registrada, segundo o campeão na Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos.

Da mesma forma, ele considerou que o chefe de Estado "inventa crises políticas" e analisa seus "próprios interesses ou os de parentes" em meio a uma pandemia.

"É inaceitável", disse ele, referindo-se à crise política aberta no governo após a renúncia do ministro da Justiça, juiz Sergio Moro, que acusou Bolsonaro de "interferir politicamente" na Polícia Federal, que está investigando algumas das ações de seus filhos

Bolsonaro menospreza a gravidade do COVID-19, que ele chama de "gripezinha". Ele também afirma que impor "quarentenas" é um "crime" e incentivou os brasileiros a voltarem a trabalhar contra as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS.

Nesta semana, perguntado sobre o aumento exponencial de mortes no país, o presidente respondeu: "E daí? Sinto muito, mas o que você quer que eu faça?"

Raí disse que a atitude de Bolsonaro até o fez duvidar da adequação do sistema presidencialista que governa o Brasil.

"Estar sujeito a uma pessoa assim, a um presidente assim, democraticamente eleito, mas que toma decisões que confundem completamente a população... Por causa dele, o cálculo pode ser feito, haverá milhares de mortes a mais", denunciou. .

Questionado sobre o retorno ao futebol nas próximas semanas, Raí deixou "muito claro" que a posição do São Paulo "não é voltar rapidamente" à competição.

"Temos que voltar no devido tempo, com diretrizes, gradual e obviamente começando com o treinamento, mas sem uma data específica de quando o campeonato voltará", afirmou.

Sua opinião colide com a de Bolsonaro, que nesta semana defendeu o retorno do futebol e revelou que seu governo "está trabalhando" para isso, embora ele tenha esclarecido que o fará de acordo com os critérios técnicos do Ministério da Saúde, que, por outro lado, espera que pico da pandemia nos meses de maio e junho.

Todas as competições de futebol estão suspensas no Brasil devido à crise do coronavírus, enquanto o início da Liga, marcado para a primeira semana de maio, ainda está no ar.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não se manifestou oficialmente a esse respeito, embora tudo indique que o Campeonato Brasileiro será adiado pelo menos até junho.