Raiola não atrapalharia uma possível contratação de Haaland pelo City

Sobram motivos para querer Erling Haaland na sua equipe. A vontade, os números e a capacidade de evolução do atacante norueguês seduzem qualquer clube na Europa. E o Manchester City é um deles.

A imprensa inglesa começou a noticiar o interesse do conjunto 'citizen' no atacante o Dortmund, mas destacam também um outro personagem, o agente do jogador: Mino Raiola.

O representante teve os seus altos e baixos com Pep Guardiola, mas de acordo com o 'Mirror', o italiano não colocaria travas na operação se o atacante desejar jogar no Etihad.

A verdade é que o clube azul de Manchester precisa de um atacante para a próxima temporada, já que o contrato de Agüero vai chegando ao final com poucas chances de renovação. O que deixaria o clube somente com Gabriel Jesus como '9'.

Haaland, apesar de ter características diferentes das que Pep tem no seu elenco, já demonstrou que pode se adaptar a qualquer estilo de jogo.