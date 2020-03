Raiola quer levar jogador ao Real Madrid, mas descarta que seja Haaland

O representante de Paul Pogba, Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Zlatan Ibrahimovic e um longo etcetera que não tem fim: ele quer fazer negócios com o Real Madrid. Ele disse isso no jornal 'Marca'. Ele não dá detalhes, embora o interesse de Zinedine Zidane em seu compatriota Pogba persista em segundo plano. Ele não acha que seja Haaland.

"Minhas relações com o Real Madrid são muito boas. Estou em contato com José Ángel Sánchez [CEO do clube] e adoro discutir questões de futebol e FIFA com ele, porque sua opinião me interessa. Tenho muita esperança de que um dia eu posso levar ao Real Madrid um grande jogador de futebol. Agora eu tenho o Areola, mas é uma meia operação porque seria um empréstimo. Eu quero levar um jogador de futebol de forma definitiva e vou tentar este verão. Seria um orgulho para mim e para os meus jogadores porque o Real Madrid é um ótimo clube", afirmou.

Mino falou maravilhas de Haaland, um jogador de quem ninguém esperava uma explosão semelhante. "Ele é uma joia muito importante. É bom vê-lo jogar e ver como ele evolui em cada partida. Ninguém pensou que sua adaptação à Bundesliga e à Champions League em um time como o Borussia Dortmund seria assim. Ninguém esperava isso. Não é fácil passar da Áustria para a Alemanha e mostrar esse nível. Ele ainda tem muito a crescer. Ele estará em Dortmund pelo tempo necessário. Haaland não achou que fosse o momento ideal quando deixou Salzburgo, mas... acho que ele não vai deixar Dortmund neste verão" , falou Raiola.

Pogba está vivendo sua temporada mais difícil em Manchester. "Paul está passando por um momento difícil, mas vamos deixar claro, porque na Inglaterra eles são muito sensíveis, que Paul está se concentrando em fazer um ótimo final de temporada com o Manchester United. Ele quer voltar à equipe e fazer um ótimo final e que o United possa chegar à Liga dos Campeões", afirmou.