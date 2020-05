Rakitic afasta os rumores: "Vou respeitar meu contrato com o Barça"

O jogador do Barcelona, Ivan Rakitic concedeu uma entrevista a 'Sky Deutschland' onde tratou de afastar os rumores que o colocam longe do Camp Nou.

"Estou acostumado. Estou em Barcelona há seis anos. Sempre tento me lembrar que o futebol não é apenas um esporte, mas um pouco mais e, às vezes, é melhor rir. O mais importante é que estou bem e me dou bem com o treinador e o clube. Ainda tenho contrato e quando assino, sempre pretendo respeitá-lo até o fim", disse o croata.

"Se eu não puder cumprir o meu contrato por qualquer motivo, vamos nos sentar e conversar sobre isso. Mas, no momento, estou muito feliz em Barcelona", completou.

Rakitic é um dos protagonistas da janela de mercado, especulado em vários clubes da Europa, entre eles o Sevilla e a Juventus.