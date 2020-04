Rakitic aparece no radar de Mourinho

No início do mês de abril, o diário 'Sport' publicou que o Barcelona já teria comunicado a Rakitic que a intenção do clube é negociá-lo na próxima janela de mercado.

O croata, inclusive, já mostrou a su insatisfação com a diretoria do Barcelona: "Quero estar onde for valorizado. Se for aqui, ótimo, e se não for, será onde eu decidir".

A cada dia que passa o meia croata vai somando novos destinos prováveis. O interesse da Serie A não é recente, LaLiga também tem clubes, principalmente o Sevilla, que sonham com ele, mas o mais novo pretendente vem da Premier.

Segundo o 'Mundo Deportivo', o Tottenham de José Mourinho está de olho no meia. Os 'spurs' buscam reforços para o treinador português avançar com o seu trabalho e o talento de Rakitic podem ser muito bem aproveitado por Mou.