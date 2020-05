Rakitic deixa claro: ele só quer ir ao Sevilla

A relação entre Barcelona e Rakitic nas últimas temporadas tem se enfraquecido. E isso já parece irrecuperável. Tudo começou com uma proposta do PSG nas últimas horas do mercado, dois anos atrás. O clube recusou e prometeu uma melhoria que não chegou. A partir daí, tudo deu errado.

Até a posição atual, na qual os líderes vislumbram a possibilidade mais real do que nunca de incluí-lo em uma operação de saída, enquanto o jogador, segundo o 'Sport', só estaria disposto a sair se fosse para o Sevilla. Mas para isso, segundo Monchi, a única possibilidade seria ele obter sua carta de liberdade.

Então, outro cenário complicado se aproxima. Até agora, Rakitic era uma vítima, já que o Barça o havia oferecido em operações anteriores, ao PSG, por Neymar, ou até pela Juve, por um dos talentos monitorados lá, sem o consentimento do jogador.

Para completar, sem motivo aparente, depois de um verão com sua partida frustrada, Ernesto Valverde parou de contar com ele. O treinador alegou motivos esportivos, mas a verdade é que o croata havia travado outra campanha notável no ano anterior.

Agora, parece que a possível saída do meio-campista deixará na boca um gosto amargo pela forma como o resultado é vislumbrado.