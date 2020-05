Rakitic sem medo: "Assumo o risco, quero voltar a jogar"

A Espanha se prepara a volta dos treinamentos, pelo menos de forma individual. Um atraso nas entregas dos testes fará com que a deta sofra uma pequena alteração, mas isso não preocupa Rakitic.

"Eu quero jogar. É claro que devemos tentar voltar com as maiores garantias de saúde possível, mas sabemos que nunca será 100%; Mas esse mesmo risco vão ter todos os trabalhadores em suas voltas ao trabalho. Os funcionários de supermercado também se trocam em vestiários e têm as mesmas possibilidades ou mais de contágio do que nós. Eles assumem esse risco e eu também quero", disse Rakitic em entrevista ao 'Marca'.

"O futebol é muito importante para muitas pessoas e a prova disso é que move muito dinheiro. Tenho certeza que se perguntassem aos torcedores, eles ficariam felizes que a gente tenha futebol. Eu penso muito no esforço dos fãs que fazem para nos ver nos estádios ou em canais pagos da televisão. Quando vejo uma criança com minha camisa, penso no esforço que os pais fizeram para comprá-la. Agora, acredito que nós devemos fazer esforço e devolver para as pessoas, com o futebol, o carinho que nos dão", completou.

Rakitc pode estar vivendo a sua última temporada com a camisa do Barcelona. O nome do meia croata está sempre sendo veiculado aos de outros grandes clubes da Europa.