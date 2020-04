Rakitic só deixaria o Barcelona para voltar ao Sevilla

Os jogadores pensam sobre o que será de suas carreiras depois que a crise da saúde terminar. Especialmente aqueles que têm contrato prestes a acabar.

Ivan Rakitic, por exemplo, está vinculado ao Barça até 2021. O clube, porém, não conta com ele e já teria comunicado o jogador sobre a vontade de negociá-lo nesta próxima janela.

O meia, segundo "Estádio Deportivo", só aceitaria sair com uma condição: retornar ao Sevilla, um clube no qual ele fez seu nome antes de ir para o Camp Nou.

Ultimamente, o Atlético de Madrid parecia um possível destino, mas Rakitic, pelo menos segundo a imprensa sevilhana, não teria interesse em tentar a sorte no Metropolitano.

Assim, Rakitic teria uma decisão clara em relação ao seu futuro. Se uma oferta vier do Sánchez-Pizjuán, terá interesse em ouví-la. Caso contrário, ele está disposto a continuar no Barcelona até junho de 2021.

E é possível seu retorno a Sevilha? De acordo com 'AS', não é a prioridade de Monchi, mas Rakitic é alguém especial para o diretor de futebol e para a torcida. Resta ver se sua equipe anterior finalmente abre as portas para o retorno do meia.