VÍDEO: Ramiro exalta protocolo seguido à risca pelo Corinthians

Ramiro Moschen Benetti, de 27 anos, atualmente é um volante que atua pelo Corinthians após uma importante passagem pelo Grêmio.

No vídeo acima, você confere uma entrevista do jogador após seu time ter conquistado a vaga para a final do Paulistão depois de bater o Mirassol por 1 a 0.

Na entrevista, o jogador fala sobre os protocolos de segurança seguidos pelos jogadores po rconta do coronavírus. Ele afirma afirma que a equipe está consciente de que o tempo longe da família é por um motivo maior.