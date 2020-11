VÍDEO: Ramiro fala sobre oportunidades no Corinthians

O Corinthians tem um duelo decisivo logo mais contra o América-MG, as duas equipes entram em campo para saber quem avança as quartas de final da Copa do Brasil. A vantagem é dos mineiros, que venceram na ida.

Em entrevista coletiva prévia ao duelo, o meia Ramiro falou sobre a partida e destacou a sua entrega e disposição tática.

"Numa equipe tem o craque, o carregador de piano e o goleador. Nunca fui craque, nunca fiz a diferença individualmente e não vou fazer, não é da minha característica. Sempre fui um jogador combativo. Não sou o mágico que vai dar caneta e encantar o torcedor, vou fazer meu papel. Quando o treinador me achar útil, vou estar lá para ajudar na defesa e no ataque. Nem sempre serei um jogador nota 10", disse o meia em entrevista coletiva.

