Ramon comenta desempenho do Vasco em jogo-treino. DUGOUT

Treinador Ramon Menezes elogia desempenho da sua equipe no jogo-treino em que goleou o Porto Velho por 5 a 0. Benítez e Andrey marcaram para os titulares no primeiro tempo. Na etapa final, Fellipe Bastos, com dois golaços, e Lucas Santos completaram a goleada.