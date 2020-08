Ramon pede paciência com trio de reforços do Vasco

O Vasco da Gama entra em campo nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), em São Januário. A estreia no Campeonato Brasileiro será contra o Sport, após a partida inicial ser adiada devido à disputa que o Palmeiras tinha na final do Paulista.

Na véspera do jogo contra o time Pernambucano, o treinador Ramon Menezes concedeu entrevista coletiva e analisou o momento do Cruzmaltino para iniciar a disputa nos pontos corridos. O comandante analisou a chegada de três reforços.

"Tivemos a chegada de três jogadores: o Parede, o Carlinhos e o Neto. Jogadores que vão ajudar, já estão trabalhando. Temos que ter um pouco de paciência, entender tudo aquilo que vem sendo passado, pegar o ritmo dos nossos atletas. O Carlinhos já vinha atuando, mas também tem o processo de entendimento e tudo aquilo que vem sendo passado aqui dentro. O próprio nível técnico, tático e físico dos nossos atletas, mas rapidamente eles vão estar bem fisicamente e tecnicamente para nos ajudar. O Neto chegou tem poucos dias, ainda está seguindo todo o protocolo do clube, hoje provavelmente deve estar dentro do campo", disse Ramon.

O treinador também analisou as dificuldades do Brasileirão e a importância em ter um grupo qualificado para a disputa da competição.

"Tivemos adiamento de jogos, das competições, então aí que se mostra a importância do ter um grupo forte. Fizemos uma boa preparação. Estou muito confiante em tudo aquilo que evoluimos. Houve um bom entendimento do trabalho. Conseguimos nos dois jogos do Carioca manter a mesma equipe, nos três amistosos já tivemos que realizar algumas mudanças por conta do período de inatividade, alguns jogadores sentiram um pouquinho. Neste finalzinho de preparação já para a estreia nós vamos contar com quase todos os jogadores", acrescentou o técnico.

