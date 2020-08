VÍDEO: Ramon diz que conhecer jogadores "joga a seu favor" no Vasco

O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1 pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro com dois gols marcados de Germán Cano que levam o time à segunda posição com seis pontos em dois jogos. A equipe tem uma partida a menos após o adiamento do jogo de estreia contra o Palmeiras, que disputava a final do Paulista.

Confira o vídeo com a entrevista do treinador Ramon Menezes, que comentou sobre a vantagem de ter trabalhado no clube antes de assumir o comando do time. Na quarta rodada, o Vasco enfrenta o Ceará, na quinta-feira, às 20h, na Arena Castelão.