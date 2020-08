Ramon diz que Vasco teve equilíbrio apesar da derrota no clássico

Com gols de Dodi e Fred, o Fluminense foi o responsável por acabar com a invencibilidade do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2020. Talles Magno fez o gol do time treinado por Ramon Menezes.

O resultado deixa o Cruzmaltino na segunda posição da tabela, com 10 pontos em cinco jogos. O Tricolor tem os mesmos 10 pontos, mas disputou uma partida a mais e ocupa a quarta colocação.

Ramon comentou sobre a partida em entrevista coletiva. "O Brasileiro é um campeonato duro e difícil. Nas vitórias, falei que os jogos eram finas. E hoje foi mais uma, mas nós perdemos. Temos de ter inteligência e calma. Recuperar os atletas e preparar o time para o próximo hoje", disse o técnico.

A ausência de Andrey também foi assunto. "Não foi só a falta dele. Teve o Bruno Gomes e o Vinícius. Estudamos o adversário, tínhamos confiança em fazer um grande jogo e fizemos. Tentamos o melhor, tivemos dificuldade na saída de bola. Melhoramos", analisou.

Confira no vídeo o depoimento do técnico do Vasco após a partida. Ele cita o que viu de positivo na atuação da equipe, apesar da derrota.