VÍDEO: técnico do Vasco elogia desempenho de Bruno Cesar

No último sábado, o Vasco enfrentou o Volta Redonda em um jogo-treino visando a preparação para o início do Brasileirão. Fellipe Bastos e Bruno Cesar marcaram para o Vasco, que venceu de virada após Bernardo ter aberto o placar de pênalti.

No vídeo acima, você confere a entrevista com o técnico do Vasco, na qual ele elogia o desempenho de Bruno Cesar, ressaltando sua evolução como profissional.