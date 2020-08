Martín Benítez vem sendo um dos destaques do Vasco desde o retorno do futebol. Sob o comando do técnico Ramon Menezes, o meia obteve a titularidade e ganhou o carinho da torcida com belas exibições, canetas distribuídas e muita raça em campo.

Confira no vídeo a entrevista do treinador, que teve palavras positivas para o autor do segundo gol da vitória do Vasco sobre o Goiás na Copa do Brasil.