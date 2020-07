VÍDEO: Ramon elogia o Vasco após duas vitórias seguidas

O Campeonato Carioca avança para as semifinais em meio à polêmica sobre as transmissões das partidas. O Vasco da Gama caiu da Taça Rio apesar de conseguir vencer o Madureira na última quinta-feira, com gol de Germán Cano. A partida foi comentada pelo técnico Ramon.

"Estou muito feliz dos atletas terem entendido o que pensamos e o que queremos. Falo da ideia de jogo e da mudança de comportamento. O nosso adversário já viu alguma da nossa equipe. Precisamos evoluir e melhorar, os jogadores sabem disso. Para colocar em prática nossa ideia, vamos ter que crescer muito na parte física. Claro, tem a parte técnica e tática", disse o treinador.

O comandante do time também avaliou os pontos positivos e negativos nas primeiras semanas de trabalho, lamentando a eliminação da equipe.

"Tivemos praticamente três semanas envolvendo parte tática e ideia. Ponto positivo foi o entendimento de uma ideia e a mudança de comportamento. Negativo é que precisamos evoluir, melhorar, e isso aí é com o tempo. Tenho muita confiança de que vamos evoluir e melhorar muito. Não dar continuidade no campeonato é ruim pela grandeza do clube, mas infelizmente não conseguimos".