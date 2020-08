Ramon elogia Talles Magno: "é isso que eu e torcida esperamos dele"

Apesar da expulsão no fim do clássico, Talles Magno foi o principal nome do Vasco na derrota para o Fluminense, por 2 a 1, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante de 18 anos marcou o gol do Cruzmaltino e levou perigo ao gol adversário, mas acabou expulso na sequência ao se irritar com a sequência de faltas que sofreu ao longo do duelo.

O resultado deixa o Vasco na segunda posição da tabela, com 10 pontos em cinco jogos. O Tricolor tem os mesmos 10 pontos, mas disputou uma partida a mais e ocupa a quarta colocação.

Após o clássico no Maracanã, o técnico Ramon Menezes enalteceu a atuaçãodo jovem atacante, disse que vai rever o lance da expulsão e lamentou a ausência dele no duelo diante do Santos, na próxima quarta-feira. Confira a entrevista no vídeo.