No último dia 21/08, o Vasco fez uma bela partida e conquistou três pontos vencendo o Ceará por 3 a 0 com gols de Germán Cano, Fellipe Bastos e Ribamar.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o treinador da equipe carioca, elogiando seu sistema defensivo, que sofreu apenas um gol em três jogos. Um desempenho bastante invejável para o atual líder do Brasileirão.