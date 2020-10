Ramón Martínez analisa estreia e sequência do Coritiba no Brasileirão

O Coritiba ficou no empate em 1 a 1 contra o São Paulo em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 e agora ocupa a 17ª posição da tabela, com 12 pontos.

No jogo do fim de semana, Ramón Martínez fez sua estreia pelo Coxa. Confira no vídeo acima o depoimento do volante paraguaio, que chegou por empréstimo acertado junto ao Atlético Mineiro.

O confronto do domingo também marcou a estreia do prata da casa Guilherme Biro, que inclusive renovou contrato até o fim de 2021, e a volta dos atacantes Neilton e Pablo Thomaz.

"Sobre o Biro, fiquei muito feliz pela atuação dele, eu queria intensidade, o que estava faltando um pouco em alguns momentos na nossa equipe. Esse jogador mostrou a intensidade que ele tem, tem uma transição ofensiva rápida, corajoso, fiquei muito satisfeito com a atuação dele, muito provável, se não tiver nenhum problema físico, que volte a jogar", comentou o técnico Jorginho, ao final da partida.

O Coritiba agora se prepara pensando no confronto diante do Grêmio, em Porto Alegre, marcado para as 19h15 dessa quarta-feira. A viagem do grupo está marcada para esta terça-feira.

Para encarar o time gaúcho, o lateral Natanael está novamente à disposição, após cumprir suspensão automática diante do São Paulo.