Ramon Menezes analisa derrota do Vasco para Atlético-MG

O Vasco da Gama foi derrotado pelo placar de 4 a 1, em jogo válido pela 13º rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Com isso, a equipe carioca soma 18 pontos e ocupa a 9ª colocação. O Galo segue na liderança, agora com 27 pontos.

“Queria deixar bem claro que a responsabilidade é minha de escalar e colocar em campo aquilo que vejo como ideal. Os atletas têm esse entendimento. Hoje começamos abrindo o placar contra um grande adversário, mas infelizmente não conseguimos dar uma sequência, trabalhar mais a bola, sair no contra-ataque, fazer a transição”, disse o técnico.

“O Atlético-MG me impressiona muito, uma equipe muito rápida na transição. Treinamos muito para que isso não acontecesse. Foi surpreendendo o adversário que conseguimos nosso gol, mas depois erramos. Muito ruim perder dessa maneira. Machuca muito”, acrescentou.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista de Ramon Menezes, que agora pensa na partida da quarta-feira, quando visita o Bahia. Na mesma noite, o Galo enfrenta, fora de casa, o Fortaleza.