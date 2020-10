VÍDEO: Ramon Menezes fala de rendimento de Germán Cano no Vasco

O Vasco (5º) visita o líder do Campeonato Brasileiro nesse domingo, o Atlético-MG. Seis pontos separam a equipe de Jorge Sampaoli da de Ramon Menezes.

Todas as esperanças do Vasco estão depositadas no atacante Germán Cano. O argentino já balançou as redes sete vezes no Brasileirão e briga pela artilharia com nomes como Thiago Galhardo, Marinho e Keno.

Ramon falou sobre a importância de Cano e o seu rendimento com a camisa do Vasco. Confira no vídeo acima!