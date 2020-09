VÍDEO: Ramon pede tranquilidade após resultados recentes do Vasco

O Vasco da Gama recebeu o Red Bull Bragantino no São Januário e saiu na frente graças a Vinicius aos cinco minutos do segundo tempo, mas a equipe paulista empatou no lance seguinte com Lucas Evangelista.

Com o resultado, o Gigante da Colina chegou aos 18 pontos e ocupa o quarto lugar na tabela. Os paulistas ficam na 17ª colocação com onze pontos.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Atlético-MG em jogo marcado para o domingo, dia 4 de outubro, no Mineirão. Um dia antes, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians.

Confira no vídeo o depoimento do técnico Ramon Menezes após a partida. Ele pede tranquilidade após resultados recentes.