VÍDEO: Ramon projeta duelos contra o Botafogo no Brasileiro e Copa do Brasil

Jogando nesta quinta-feira em São Januário, o Vasco perdeu por 2 a 1, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro 2020. Germán Cano marcou o gol do Cruzmaltino, mas Renato Kayzer fez dois para virar.

O resultado deixa o time carioca com 14 pontos na quinta colocação. O próximo jogo será na segunda-feira, 14 de setembro, na casa do Botafogo, rival que será o próximo adversário pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

Confira no vídeo o trecho da entrevista do treinador Ramon Menezes em que ele projetou os duelos no clássico.