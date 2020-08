Ramón Planes já sabe o que é superar uma crise

Ramón Planes é uma das novas caras - embora já lá estivesse há alguns anos - da diretoria do Barcelona. Após a renúncia de Éric Abidal, ele, que era seu vice, assumiu o cargo principal. Ramón já tem experiência em estar no comando em tempos de crise.

Ele fez isso, acima de tudo, no Espanyol. Era o ano de 2009 em que assumiu a gestão desportiva. Chegou após o afastamento de Paco Herrera, que não concordou com as decisões da propriedade. Planes teve que administrar um cenário complexo.

Esta dura experiência, reforçada pelo tempo que passaram no L'Hospitalet, Racing de Santander, Alavés, Lleida, Elche, Rayo Vallecano e Getafe, pode ser exatamente o que precisam no Barcelona. Um mercado de transferências muito movimentado está se aproximando com uma revolução à vista.

E a primeira carta já está na mesa: Koeman. No que isso afeta Ramón Planes? Em tudo. O treinador vai definir as orientações do novo elenco e terá de estar em contacto constante com o holandês para esclarecer entre eles as necessidades da entidade.