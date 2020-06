Ramon se diz ansioso por estreia como técnico do Vasco

O ex-jogador do Vasco no glorioso final da década de 1990 está pronto para iniciar sua experiência como treinador do Cruz-maltino. Ramon, no entanto, terá de esperar um pouco mais para enfrentar o Macaé.

O jogo estava previsto para este domingo, mas segue sem data após ser adiado em função das incertezas e polêmicas com a situação do coronavírus no Rio de Janeiro. O adiamento ocorreu após o decreto do prefeito Marcelo Crivela, que proíbe as práticas esportivas até 25 de junho.

Há discordâncias entre diretorias, autoridades e federação. Botagofo e Fluminense, por exemplo, são contrários à retomada imediata. Por enquanto, a FERJ segue a determinação da prefeitura. Enquanto isso, o Vasco da Gama segue se preparando com as normas de segurança para minimizar os riscos de contágio.

Ramon, em entrevista aos meios oficiais do clube, analisou o momento antes do confronto ser adiado. "Sabemos da responsabilidade dessa partida diante do Macaé, é um começo de trabalho. A mesma dificuldade que o Macaé terá, nós também teremos. Seja na parte, física, técnica e até mesmo na parte prática, mas tenho certeza que estamos preparados para fazer um grande jogo", disse o treinador.

"Sabemos da força do torcedor vascaíno, já tivemos várias demonstrações de que é uma torcida que sempre nos apoia e que quando compra as ideias faz a diferença. Não sei quando teremos o apoio deles novamente, mas eu tenho certeza que mesmo estando em casa se cuidando, a nossa intenção é fazer grandes partidas e fazer com que o nosso torcedor fique muito feliz, mesmo nesse momento difícil no qual estamos passando", acrescentou o treinador.

O comandante do Vasco ainda a expectativa para a estreia. "Se eu disser que não estou ansioso, estarei mentindo. Por mais preparado que você esteja, é lógico que vem um frio na barriga, isso faz parte. O que eu tenho para dizer, é que estou super feliz e tenho certeza que o time está pronto para fazer um grande jogo no domingo", concluiu Ramom.