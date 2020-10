Ramos, a grande novidade na lista do Real Madrid para o 'Clásico'

Os visitantes respiram aliviados com o retorno do zagueiro/capitão/artilheiro. Sergio Ramos sofreu um golpe no jogo contra o Cádiz, mas se recuperou a tempo e está na lista de Zidane para o jogo

O departamento médico do Real Madrid segue cuidando de quatro jogadores que continuam indisponíveis para o treinador francês: Hazard, Odegaard, Carvajal e Odriozola.

O primeiro 'Clásico' da temporada 2020-21 será no Camp Nou e está marcado para as 11h (horário de Brasília) e 15h (hora portuguesa) deste sábado. Confira as prováveis escalações.

Esta é lista completa de convocados del Real Madrid para el 'Clásico': Courtois, Lunin, Luis López; Sergio Ramos, Varane, Nacho, Militão, Mendy, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Isco; Benzema, Vinicius, Rodrygo, Jovic, Asensio e Lucas Vázquez.