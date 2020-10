Ramos bate recorde de Casillas com a Espanha

O capitão do Real Madrid e da Espanha chegou a 13.340 minutos vestindo a camisa da 'La Roja', marca alcançada no amistoso contra Portugal e que garantiu mais um recorde na carreira do zagueiro.

Sergio Ramos entrou em campo aos 81 minutos e ultrapassou o ex-goleiro Iker Casillas, que era até então o jogador que liderava esse ranking da seleção, acumulando 13.336.

O zagueiro vem sendo convocado há 15 anos, com estreia em 26 de março de 2005. Sua trajetória também se destaca pelos 23 gols marcados, sendo o maior goleador entre zagueiros da história da Espanha. Além disso, é o nono artilheiro da seleção em todos os tempos.

O capitão não é só o jogador com mais minutos, mas também é o que mais tem jogos disputados pela Espanha. Com o empate diante de Portugal, totaliza 173 partidas (128 vitórias, 25 empates e 20 derrotas). Casillas (167) é o segundo nesse ranking e Xavi (133) completa o pódio.