Ramos e Carvajal voltam para enfrentar o Granada

O Real Madrid pode colocar uma mão na taça do Campeonato Espanhol. O próximo desafio na defesa da liderança nesta reta final é a visita ao Granada pela 36ª rodada.

Duas peças importantes do sistema defensivo estarão de volta para Zidane. Sergio Ramos e Dani Carvajal, cumpriram suspensão no último jogo por acúmulo de cartões amarelos e voltam a poder entrar em campo.

Em relação à lista da partida da 35ª rodada, Mariano Díaz é a ausência. O atacante não esteve no treinamento deste domingo e não enfrentará o Granada. Com Jovic afastado em função dos testes de Covid-19, o ataque fica com menos opções para o técnico francês. Além disso, Marcelo e Nacho Fernández também já eram desfalques confirmados.

A lista de convocados tem os seguintes jogadores: Courtois, Areola, Altube; Carvajal, Militão, Sergio Ramos, Varane, Mendy, Javi Hernández, Miguel Gutiérrez, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Hazard, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Asensio, Brahim, Vinicius e Rodrygo.