Ramos, Hazard e Isco, disponíveis para enfrentar o Mallorca

A enfermaria merengue se esvazia aos poucos. O Real Madrid respira aliviado. Neste momento, apenas Jovic, Lucas Vázquez e Nacho permanecem à margem.

Nesta terça-feira, Ramos, Hazard e Isco treinaram junto com o grupo com total normalidade. Notícias excelentes para Zidane, que temia não poder contar com eles para o importante confronto contra o Mallorca.

Ramos sofreu um choque no e se retirou com dor contra o Real Sociedad, mas a lesão está totalmente descartada. Tudo não passou de um susto.

Hazard, por sua vez, tinha fadiga muscular e não jogou nem um minuto em Anoeta. A história pode ser diferente contra o Mallorca, já que ele não teve problemas neste treinamento.

Finalmente, Isco. Os problemas nos isquiotibiais da coxa direita diminuem cada vez mais. O jogador de Málaga pode estar à disposição de Zidane para o próximo confronto.

O Real Madrid é o novo líder da LaLiga e quer conquistar o título. Seu próximo rival será o Mallorca. Os merengues não pretendem deixar um único ponto pelo caminho. (Confira as prováveis escalações aqui)