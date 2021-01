Ramos, Lucas Vázquez e Carvajal, ausentes contra Levante

O Real Madrid perde o seu homem de referência na defesa em ambas as partes do campo. As ausências marcam a lista da equipa merengue para o jogo contra o Levante.

Sergio Ramos não estará à disposição de Bettoni para o confronto com o time 'granota'. O capitão jogou com desconforto no joelho na Supercopa da Espanha e não se recuperou desde então.

A defesa é a linha mais afetada, já que Dani Carvajal também não estará lá. O lateral-direita, titular para Zidane, deu um passo atrás no desconforto muscular que sofre desde 2 de janeiro passado.

Sua posição seria ocupada por Lucas Vázquez, mas o galego, peça fundamental para o Real nos últimos dois meses de competição, também não estará contra o Levante.

Essas três baixas se juntam às já confirmadas de Nacho, outro homem que não estará na defesa, Fede Valverde e Rodrygo.

Dessa forma, Bettoni convocou os garotos da base Arribas, Chust e Blanco para completar a convocatória dos 20 jogadores contra o Levante